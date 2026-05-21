A cura di AdnKronos

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata nella mattina di oggi, giovedì 21 maggio, nell’area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel golfo di Bacoli e una profondità di circa 3 chilometri. Il sisma, rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli, da Fuorigrotta al Vomero, fino all’area orientale della città e ad Aversa.

La scossa, accompagnata da un forte boato secondo diverse testimonianze, ha provocato momenti di paura tra i residenti. In molte zone centinaia di persone sono scese in strada per precauzione, mentre le autorità locali hanno immediatamente attivato controlli e verifiche sugli edifici pubblici e scolastici.

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha annunciato tramite Facebook la chiusura delle scuole pubbliche e private del territorio comunale per consentire le verifiche strutturali dopo il terremoto. Decisioni simili sono state adottate anche nei comuni vicini dell’area flegrea, tra cui Pozzuoli e Quarto.

L’evento sismico rientra nel fenomeno del bradisismo che da mesi interessa l’area dei Campi Flegrei, una delle zone vulcaniche più monitorate d’Europa. Negli ultimi anni i terremoti legati al sollevamento del suolo sono diventati più frequenti e intensi, con diverse scosse superiori a magnitudo 4 registrate tra il 2024 e il 2025.