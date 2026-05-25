YMA-latte

Elezioni amministrative 2026, centrodestra avanti a ad Arezzo, Reggio Calabria e Venezia. Trionfo di De Luca a Salerno

Elezioni amministrative 2026, centrodestra avanti a ad Arezzo, Reggio Calabria e Venezia. Trionfo di De Luca a Salerno

Oltre 6 milioni e 600mila cittadini chiamati a esprimere il proprio voto per 895 Comuni

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

Secondo i primi dati degli exit poll sulle elezioni amministrative di oggi, lunedì 25 maggio, il centrodestra è avanti ad Arezzo, Reggio Calabria e Venezia.

A Salerno Vincenzo De Luca trionfa con una percentuale vicina al 60%. Per l'ex governatore della Campania sarebbe la quinta volta da sindaco della città.

Per il turno annuale delle elezioni amministrative sono stati chiamati al voto i cittadini delle regioni a statuto ordinario e di tre regioni a statuto speciale.

Tra i comuni al voto anche 18 capoluoghi: Venezia, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina.

In calo di quasi 5 punti l'affluenza. Quella definitiva registrata nelle 6.278 sezioni dove si è votato è del 60,06%. Alla precedente tornata elettorale era stata del 64,91%.
﻿

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE