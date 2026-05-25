Elezioni amministrative 2026, centrodestra avanti a ad Arezzo, Reggio Calabria e Venezia. Trionfo di De Luca a Salerno

A cura di AdnKronos

Secondo i primi dati degli exit poll sulle elezioni amministrative di oggi, lunedì 25 maggio, il centrodestra è avanti ad Arezzo, Reggio Calabria e Venezia.

A Salerno Vincenzo De Luca trionfa con una percentuale vicina al 60%. Per l'ex governatore della Campania sarebbe la quinta volta da sindaco della città.

Per il turno annuale delle elezioni amministrative sono stati chiamati al voto i cittadini delle regioni a statuto ordinario e di tre regioni a statuto speciale.

Tra i comuni al voto anche 18 capoluoghi: Venezia, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Salerno, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina.

In calo di quasi 5 punti l'affluenza. Quella definitiva registrata nelle 6.278 sezioni dove si è votato è del 60,06%. Alla precedente tornata elettorale era stata del 64,91%.

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