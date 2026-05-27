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Latina, auto investe bicicletta ad Aprilia: morta 14enne

Latina, auto investe bicicletta ad Aprilia: morta 14enne

Alla guida del veicolo una donna di 56 anni

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

Aveva 14 anni la ragazzina morta in un incidente nel pomeriggio di oggi ad Aprilia, in provincia di Latina. L'incidente è avvenuto poco prima delle 15:30.

Secondo quanto si apprende, la 14enne era in sella alla sua bici e si stava immettendo da via Tesino nella centrale via del Genio Civile quando è stata investita da una donna italiana 56enne alla guida di una Citroen C1. Sul posto la polizia locale di Aprilia, che sta ancora effettuando i rilievi del caso e il personale del 118.

La 56enne è stata portata agli ospedali riuniti di Anzio-Nettuno mentre la piccola è stata portata al Città di Aprilia ma per lei non c'è stato nulla da fare. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti.

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