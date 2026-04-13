A cura di AdnKronos

Due morti in Puglia oggi lunedì 13 aprile a causa del forte vento. Una ragazzina di 12 anni A.A. è morta a Bisceglie (Barletta-Andria-Trani), travolta da un albero che ha ceduto. E' accaduto intorno alle 14.15 in via Calace quando la 12enne ﻿era appena uscita da scuola. ﻿

Nel momento in cui l'albero si è abbattuto su di lei, la 12enne era da sola e stava rientrando a casa. La ragazzina, che ha subito un trauma da schiacciamento, è arrivata già morta al pronto soccorso dell'ospedale di Bisceglie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale di soccorso della Asl Bat, carabinieri e polizia locale. La Procura della Repubblica di Trani ha aperto una inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Disposta l'autopsia. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri.

'Una tragedia indicibile, un dolore che lascia tutta la città senza parole''. Così in un messaggio di cordoglio il sindaco di Bisceglie (Barletta Andria Trani), Angelantonio Angarano. ''Sono sconvolto, distrutto - ha detto il primo cittadino - Penso ai suoi genitori, alla sua famiglia, ai suoi amici. È straziante. Davanti a eventi come questo, tutto perde significato, niente sembra avere più senso. Silenzio e preghiera, solo silenzio e preghiera''.

Un operaio di 38 anni è morto a Taranto mentre lavorava nel cimitero di San Brunone al quartiere Tamburi di Taranto. Secondo le prime notizie si trovava su una gru quando è stato colpito da un palo, forse a causa del forte vento.

Forti raffiche di vento si stanno abbattendo su tutta la Puglia. Per evitare altri rischi il Comune di Bari ha disposto in via precauzionale la chiusura al pubblico del cimitero monumentale e delle necropoli nelle ex frazioni. Per la stessa ragione sono stati chiusi anche i parchi e i giardini cittadini. Sono diversi i voli, sia nazionali che internazionali, in arrivo all'aeroporto 'Karol Wojtyla' di Bari che, sempre a causa del forte vento, sono stati dirottati negli aeroporti di Roma Fiumicino e Brindisi-Salento.