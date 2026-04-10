A cura della Redazione

Oggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è “La polizia che guarda al futuro”.

La giornata avrà inizio alle ore 9.00 presso la Scuola Superiore di Polizia con la tradizionale deposizione da parte del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.

Alle ore 11.00 si terrà la cerimonia istituzionale in Piazza del Popolo, durante la quale sarà conferita dal Presidente della Repubblica la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera della Polizia di Stato per “le donne e agli uomini della Polizia di Stato, impiegati nei servizi di scorta e tutela, sul territorio nazionale ed estero”.

Saranno inoltre conferite la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Aniello SCARPATI e la Medaglia d’Oro al Merito Civile all’Agente Scelto Ciro Cozzolino e la Medaglia d’Oro al Merito Civile all’Ispettore della Polizia di Stato Lucia Alba Scarpello.

Sarà attribuita la Promozione al Merito Straordinario al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Giuseppe Fattore; all’Ispettore Capo della Polizia di Stato Simone Bagnoli, all’Ispettore Capo della Polizia di Stato Mariano Esposito, al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Alberto Scusato, al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Alessandro Ciaravella, al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Francesco Imbusta; all’Ispettore Capo della Polizia di Stato Daniele Graziosi, all’Ispettore Capo della Polizia di Stato Antonio Vollero, all’Ispettore Capo Tecnico della Polizia di Stato Angelo Magliacano, all’Ispettore della Polizia di Stato Antonio Gallo, all’Assistente Capo della Polizia di Stato Raffaella Del Giacinto.

Nel pomeriggio, alle ore 16.00, il personale della Polizia di Stato in uniforme storica garantirà il servizio di Guardia d’Onore al Palazzo del Quirinale, con il tradizionale cambio della guardia.

Le celebrazioni a Roma del 174° Anniversario sono state organizzate dall'Ufficio Comunicazione istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il Direttore dell'Ufficio, Domenico Cerbone, ha sottolineato che "scegliere di celebrare il nostro Anniversario nella storica Piazza del Popolo, crocevia quotidiano di migliaia di persone, rappresenta simbolicamente il nostro spirito di vicinanza alla gente. La Piazza diventa un luogo di condivisione dei valori che ispirano la Polizia di Stato, raccontati attraverso uno "Spazio della legalità", dove giovani e adulti scopriranno le varie professionalità e specialità della nostra Amministrazione. Un'area che, quest'anno, assume un significato ancor più importante; abbiamo voluto realizzare uno speciale "percorso della memoria" dedicato ai poliziotti delle scorte rimasti vittime di attentati, mentre svolgevano il loro fondamentale servizio".

Anche quest’anno, il 174° anniversario rappresenta un’importante occasione per avvicinare i cittadini al mondo della Polizia di Stato grazie allo “Spazio della Legalità”, che dal pomeriggio del 10 alla mattina del 13 aprile, animerà Piazza del Popolo con stand espositivi, dimostrazioni operative e incontri con le diverse articolazioni della Polizia.

Nella Piazza del Popolo è stato allestito il “Percorso della memoria”, dedicato ai 21 poliziotti delle scorte che dal giugno 1976 al luglio 1992 hanno perso la vita durante il servizio. Sarà esposta al pubblico la “Quarto Savona 15”, l’auto della scorta del giudice Falcone, e per la prima volta in assoluto si potrà vedere l’Alfa Romeo Alfetta 1.8, su cui viaggiavano i tre uomini della scorta di Aldo Moro.

Nello “Spazio della legalità” i visitatori potranno scoprire da vicino il lavoro della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica, della Polizia Scientifica, della Polizia Ferroviaria, della Polizia Stradale, della Direzione Centrale di Sanità, dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale, della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, della Direzione Centrale Anticrimine, dell’Ispettorato delle Scuole, della Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale, della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e di molte altre articolazioni che ogni giorno operano per la sicurezza del Paese.

Nella piazza sarà posizionata una pista da curling, specialità delle plurimedagliate Fiamme Oro, il Gruppo sportivo della Polizia di Stato e una struttura per l’arrampicata del centro addestramento alpino di Moena. Tutti potranno cimentarsi in queste divertenti esperienze.

Ci sarà anche uno spazio multimediale immersivo della Polizia scientifica, che coinvolgerà i visitatori nella risoluzione di un vero caso di indagine.

Lo “Spazio della Legalità” offrirà un ricco programma di conferenze e dimostrazioni operative aperte al pubblico.

Il 10 pomeriggio, la trasmissione radiofonica “Il ruggito del coniglio” sarà in diretta dalla piazza.

L’11 pomeriggio l’associazione “Le ali della mente” tratterà il tema della violenza di genere attraverso una rappresentazione teatrale.

Il 12 mattina si esibirà il gruppo musicale i “Ladri di carrozzelle”. Non mancherà un momento dedicato allo sport con numerose esibizioni degli atleti delle Fiamme oro.

Nel pomeriggio del 12, alle ore 18.00, si esibirà la Banda della Polizia di Stato, l’evento sarà presentato da Rudy e sul palco anche i The Kolors.

Il 13 mattina sarà dedicato agli studenti: numerose le iniziative realizzate per loro. In particolare, ad attenderli uno spettacolo realizzato con la collaborazione di Geronimo Stilton e rappresentazioni teatrali “la sostanza dei sogni e il principe blu” sul tema della disabilità da parte dell’associazione “io posso”.

Per tutta la giornata di sabato, inoltre, sarà possibile sottoporsi gratuitamente a visite otorinolaringoiatra e nella giornata di domenica a visite cardiologiche grazie al personale medico della Polizia di Stato. Saranno, altresì, effettuate delle dimostrazioni BLSD per illustrare le manovre di primo soccorso per salvare persone in arresto cardiaco.

Arricchiranno il programma quotidiano anche le dimostrazioni delle unità cinofile e degli artificieri. Il pubblico potrà inoltre assistere alle esibizioni della Fanfara a cavallo.

Le attività legate alla celebrazione del 174° anniversario interesseranno anche altri luoghi iconici della capitale:

- Piazza del Viminale, ove i Maestri Infioratori del Comune di Genzano realizzeranno un suggestivo quadro infiorato e ove saranno esposte auto storiche e moderne;

- Galleria Alberto Sordi, in Piazza Colonna, che ospiterà la mostra “Insospettabili: sviluppiamo abilità contro le frodi online”, un progetto della Polizia Postale realizzato in collaborazione con Giffoni Film Festival e Generazioni Connesse, con il contributo esclusivo della Federazioni Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria e di Fondo Sviluppo”.

In occasione del 174° anniversario, la Rai sarà media partner dell’evento. La cerimonia nazionale in Piazza del Popolo sarà trasmessa in diretta su Rai 1 dalle ore 10.50.

Sarà presente in piazza Isoradio con una postazione dedicata nelle giornate del 10,11, 12 e 13 aprile.

Alla realizzazione dello “Spazio della Legalità” hanno contribuito Cybersecurity Italia, quotidiano online sulla cybersicurezza; Enel; CSM S.r.l., azienda specializzata nello sviluppo di componenti e materiali specifici, Mediafarm ICT Communication & New Media, agenzia creativa e hub digitale; Assing Research Partner, azienda italiana attiva nella produzione e distribuzione di prodotti e servizi di alto valore tecnologico; Foster+ Freeman, azienda operante nella progettazione e produzione di sistemi per la scienza forense e Acqua Lete.