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Terremoto di magnitudo 6.2 davanti alle coste della Calabria, avvertito in tutto il Sud

Terremoto di magnitudo 6.2 davanti alle coste della Calabria, avvertito in tutto il Sud

Epicentro in mare a 250 km di profondità. Nessun danno segnalato al momento

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata nel Sud Italia poco dopo la mezzanotte, oggi 2 giugno. Secondo l'Ingv, il sisma si è verificato a 250 km di profondità al largo della costa della Calabria nord occidentale nel Cosentino, ma è stata avvertita anche in Puglia e in Sicilia come testimoniano i centinaia di messaggi degli utenti sui social.

La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile "è in contatto con le loro strutture sul territorio", fa sapere il Dipartimento sui social. La scossa è stata "avvertita in gran parte del Sud", spiega la Protezione Civile, sottolineando che, anche se al momento non ci sono segnalazioni di danni, ci sono "verifiche in corso". Il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano ha convocato l'Unità di Crisi a Roma per seguire la situazione.

A quanto apprende l'Adnkronos, non ci sarebbero state fino ad ora segnalazioni di danni ai vigili del fuoco che sono, comunque, impegnati in una ricognizione per valutare eventuali danni in particolare nella zona del Tirreno cosentino.

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