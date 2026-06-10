Milo Infante lascia la Rai e passa a Mediaset: "Cologno Monzese un punto d'arrivo"

A cura della Redazione

Il giornalista e conduttore Milo Infante ha ufficialmente lasciato la Rai per entrare a far parte del Gruppo Mediaset, segnando uno dei passaggi più rilevanti nel panorama televisivo italiano degli ultimi mesi.

La conferma è arrivata nella giornata di oggi, dopo le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sul suo possibile addio all’azienda pubblica.

La nota della Rai: si chiude la collaborazione

Con una comunicazione ufficiale, la Rai ha annunciato la fine del rapporto professionale con Infante: “Si conclude la collaborazione professionale con Milo Infante, in seguito alla sua lettera di dimissioni formalizzata questa mattina al capo del personale”.

L’azienda ha inoltre ringraziato il giornalista per il lavoro svolto nel corso degli anni nelle strutture editoriali e produttive, augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera.

Infante ricopriva il ruolo di vicedirettore dell’Approfondimento Rai e conduceva con buoni ascolti il programma di Rai 2 “Ore 14” e lo speciale serale “Ore 14 Sera”, che ha ottenuto risultati significativi soprattutto in occasione di alcune inchieste e casi di cronaca.

Mediaset annuncia il nuovo ingresso: ruolo centrale nell’informazione

Poche ore dopo, è arrivata la nota ufficiale di Mediaset, che ha confermato l’ingresso del giornalista nel gruppo: “Milo Infante entra a far parte del Gruppo Mediaset”.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, Infante sarà subito al lavoro con i vertici per sviluppare nuovi progetti editoriali e televisivi. Inoltre, avrà un ruolo di primo piano nell’area dell’informazione, contribuendo alla definizione delle strategie e all’evoluzione dell’offerta news del gruppo.

Le parole di Milo Infante

Lo stesso giornalista ha commentato il suo passaggio definendolo una scelta importante e significativa per la sua carriera: “Mediaset per me è un punto di arrivo”.

Infante ha poi ringraziato Pier Silvio Berlusconi per la fiducia, sottolineando l’entusiasmo per la nuova sfida professionale: “Affronto questa sfida con entusiasmo, curiosità e con la voglia di mettere la mia esperienza al servizio di nuovi progetti e nuove idee”.