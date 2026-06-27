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Triplice omicidio a Roma: uccisi padre, madre e figlia di 8 anni. Ferito un altro figlio

Triplice omicidio a Roma: uccisi padre, madre e figlia di 8 anni. Ferito un altro figlio

Trovata in casa una mannaia. È caccia al killer in fuga

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Indagini a tappeto a Roma dopo il triplice omicidio compiuto ieri sera in zona Pineta Sacchetti. Padre, madre e figlia di 8 anni - tutti originari del Bangladesh - sono stati accoltellati a morte. Ha 20 anni e non è in pericolo di vita, secondo quanto apprende l'Adnkronos, il ragazzo scampato alla strage familiare compiuta in un'abitazione al civico 35 di via Montiglio.

Trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli, è l'unico superstite dell'agguato. I genitori, di 39 e 38 anni, non avevano precedenti. Sul posto i poliziotti del commissariato Aurelio e della Squadra Mobile impegnati nelle indagini.

Sequestrata una mannaia

E' stata inoltre sequestrata, secondo quanto apprende l'Adnkronos, l'arma presumibilmente utilizzata per compiere la strage al civico 35 di via Montiglio. Si tratta di una mannaia, trovata nell'abitazione dagli agenti della Scientifica, sul posto con la Squadra Mobile impegnata nei rilievi.

Con quella sarebbero stati uccisi Kamal Uddin, 39 anni, sua moglie Jahan Momotaj di 38 e la figlia di 8 anni, Arowa. Riuscito a fuggire, e attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli, il primogenito della coppia, 20 anni appena compiuti. (di Silvia Mancinelli)

 

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