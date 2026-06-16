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Morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, storico presidente della Cei

Morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, storico presidente della Cei

Protagonista della Seconda Repubblica, da tempo affrontava problemi di salute. Il cardinale Vicario di Roma, Baldassare Reina: "Grati per la lunga e proficua vita cristiana e per il suo servizio alla Chiesa, ha guidato transizioni culturali con fierezza cattolica"

(1 minuto di lettura)
A cura della Redazione

E’ morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza episcopale italiana. Il porporato aveva 95 anni. Lo scorso maggio, il cardinale era di nuovo precipitato in gravi condizioni di salute. Lo storico presidente della Cei, originario di Sassuolo, aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio e da tempo affrontava problemi di salute legati in particolare alla funzionalità renale. Ruini fu ricoverato d'urgenza nel luglio 2024 al Policlinico Gemelli a causa di un infarto. Dopo essersi ripreso dall'attacco cardiaco, Ruini venne curato successivamente anche per un blocco renale nel 2025.

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