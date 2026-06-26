Terremoto Venezuela, 920 morti nel sisma. Tajani: "Tre italiani tra le vittime, 5 feriti e 35 dispersi"

A cura di AdnKronos

Si aggrava ulteriormente il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela con due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5. I morti sono almeno 920, i feriti circa 3000. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intanto, ha reso noto che 3 italiani sono deceduti, 5 sono rimasti feriti e 35 risultano dispersi.

Squadre di soccorso da tutto il mondo si stanno mobilitando e si moltiplicano le promesse di aiuti esteri. Tra queste quella degli Usa, che annunciano risorse immediate per 150 milioni di dollari.

Partito intanto il volo dell'Aeronautica con personale sanitario e Vigili del Fuoco.