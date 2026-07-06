Governance Poll 2026, Manfredi sul podio dei sindaci più amati: Fico decimo tra i governatori

A cura della Redazione

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si conferma tra i primi cittadini più apprezzati d'Italia. È quanto emerge dal Governance Poll 2026, l'indagine realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, che lo colloca al terzo posto nella classifica nazionale con un indice di gradimento del 64%.

Per Manfredi si tratta della conferma del risultato ottenuto nel 2025, con un consenso in crescita rispetto sia al 61% registrato nella precedente rilevazione, sia al 62,9% ottenuto al momento dell'elezione nel 2021. Davanti al sindaco di Napoli figurano soltanto la prima cittadina di Firenze, Sara Funaro (66%), e il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti (65%).

Nella top ten trova spazio anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che conquista il decimo posto a pari merito con il sindaco di Milano, Beppe Sala. Mastella raggiunge il 59,5% di gradimento, migliorando sia rispetto al 59% dello scorso anno sia rispetto al consenso ottenuto alle elezioni comunali del 2021, quando fu eletto con il 52,7% dei voti.

Per quanto riguarda i presidenti di Regione, il Governance Poll assegna il decimo posto al presidente della Campania, Roberto Fico. Il governatore raccoglie il 55% dei consensi, con una flessione di 5,6 punti rispetto al risultato elettorale dello scorso autunno (60,6%). Il dato resta comunque leggermente superiore al 54,5% registrato dal suo predecessore, Vincenzo De Luca, nell'edizione 2025 del sondaggio.

La classifica dei sindaci prende in considerazione esclusivamente i capoluoghi di provincia che non sono stati interessati dalle elezioni amministrative del 2026. Restano quindi escluse Avellino e Salerno, che hanno recentemente rinnovato i propri organi di governo, oltre a Caserta, attualmente amministrata da una commissione straordinaria dopo lo scioglimento del Comune. Le interviste per il Governance Poll si sono concluse il 26 giugno e, nel caso di Mastella, non risentono delle manifestazioni di solidarietà ricevute dopo l'annuncio della sua malattia, reso pubblico il 2 luglio.