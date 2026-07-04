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Milano, colpito con venti coltellate alla schiena per strada: arrestato 22enne

Milano, colpito con venti coltellate alla schiena per strada: arrestato 22enne

Il 55enne stava chiaccherando in un bar di via Capecelatro quando è stato accoltellato

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

Violenta aggressione in zona San Siro a Milano verso le 7.20 di questa mattina. Un cittadino gambiano di 22 anni, mentre camminava da solo in via Capecelatro, ha colpito alla schiena, con una ventina di fendenti, un italiano di 55 anni che si trovava fuori da un bar.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava chiaccherando in un bar di via Capecelatro quando il ragazzo ha estratto un coltello dalla lama di circa 7 centrimetri e ha iniziato a colpirlo. Immediato l'intervento dei presenti che hanno scagliato a terra l'aggressore, per poi bloccarlo.

Il 55enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale NiguardaLa polizia giunta sul posto, ha arrestato l'uomo. Rimane ancora ignoto il motivo dell'aggressione, le indagini sono in corso.

L'aggressore si chiama Lamin Saidilly, è nato a Conegliano Veneto ma avrebbe vissuto nel Regno Unito in passato. Il 22enne italiano di origine gambiana non avrebbe alcun legame con la vittima. Il giovane si troverebbe a Milano da pochi giorni. Non risultano al momento ricoveri o trattamenti per problemi psichiatrici.

 

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