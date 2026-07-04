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Otranto, si butta in mare per salvare figli di 8 anni e ha malore: morto 54enne

Otranto, si butta in mare per salvare figli di 8 anni e ha malore: morto 54enne

Dopo aver riportato i figli a riva, l'uomo si è sentito male e si è accasciato a terra

(2 minuti di lettura)
A cura di AdnKronos

Tragedia oggi sabato 4 luglio a Otranto, dove un 54enne è morto dopo aver riportato a riva i figli gemelli di 8 anni, in difficoltà per il mare molto mosso. Nonostante le condizioni meteo, l’uomo era andato al mare con i bambini che però a causa delle forti raffiche di vento stavano rischiando di essere trascinati via dalla corrente.

Il 54enne si è tuffato e dopo aver riportato i figli a riva si è sentito male e si è accasciato per terra. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di porto.

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