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Castellammare di Stabia, sequestro da 1,7 milioni a imprenditore vicino al clan D'Alessandro
Un patrimonio del valore stimato di circa 1,7 milioni di euro è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza di Napoli a un imprenditore di Castellammare di Stabia attivo nel settore edilizio, ritenuto dagli investigatori appartenente al clan D’Alessandro. Il provvedimento riguarda beni riconducibili all’uomo e ai componenti del suo nucleo familiare.
Il decreto è stato emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione per l’Applicazione delle Misure di Prevenzione, ed eseguito dai militari del Comando Provinciale delle Fiamme Gialle.
Le indagini sui presunti rapporti con il clan
Le investigazioni, condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia, avrebbero evidenziato elementi indicativi della pericolosità qualificata dell’imprenditore e del suo presunto inserimento nell’organizzazione camorristica.
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Secondo l’ipotesi investigativa, l’uomo avrebbe svolto il ruolo di finanziatore delle attività criminali del clan e di intermediario nei contatti con operatori economici del settore edilizio che sarebbero stati avvicinati per l’imposizione del racket.
Patrimonio e redditi sotto esame dal 1997 al 2024
Gli accertamenti economico-patrimoniali hanno preso in esame il periodo 1997-2024 e avrebbero fatto emergere una sproporzione tra i redditi dichiarati e il valore dei beni riconducibili all’imprenditore e ai suoi familiari.
Secondo la ricostruzione degli investigatori, gli incrementi patrimoniali, tra partecipazioni societarie, immobili e disponibilità finanziarie, non sarebbero stati compatibili con le entrate lecite registrate. La loro acquisizione, avvenuta in concomitanza con il presunto coinvolgimento dell’uomo nel clan, è stata quindi ritenuta riconducibile ad attività illecite.
Il provvedimento comprende cinque unità immobiliari, un box auto, quote societarie, l’intero patrimonio aziendale di due società edili e un deposito di risparmio.
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