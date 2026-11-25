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Un Natale all’insegna della solidarietà, con un ponte ideale tra Gragnano e la Terra Santa. Il 6, 7 e 8 dicembre 2026, piazza San Leone ospiterà i “Mercatini per Betlemme”, promossi dalla Parrocchia San Leone II per sostenere la comunità della città della Natività, segnata da anni di sofferenze e difficoltà.

Il tradizionale appuntamento natalizio assume quest’anno un significato particolare: l’intero ricavato sarà devoluto alla Parrocchia di Santa Caterina alla Natività di Betlemme. Tra i simboli dell’iniziativa figurano i presepi in legno di ulivo realizzati dagli artigiani della comunità di Betlemme.

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Come nasce il progetto solidale

L’idea è maturata dal confronto tra don Paolo Anastasio, parroco di San Leone II, e le Sorelle Povere di Santa Chiara del monastero del Buon Gesù di Orvieto. Dopo aver incontrato il parroco di Betlemme, le religiose hanno condiviso con il sacerdote gragnanese la volontà di offrire un aiuto concreto alla popolazione locale.

Da qui la decisione del parroco e del Consiglio Pastorale Parrocchiale di destinare i proventi dei mercatini alla comunità della Terra Santa. Il progetto ha raccolto l’adesione del Comune di Gragnano, con il coinvolgimento della Città Metropolitana di Napoli e di numerosi partner solidali.

«Ci è stato donato di poter donare qualcosa di noi a quella gente lì che da anni, da un’infinità di giorni abbiamo sentito vicina tramite foto e video al cellulare ma anche lontanissima, irraggiungibile quasi», scrive don Paolo Anastasio nella riflessione intitolata “Il dono di poter donare”.

La parrocchia sbarca su Spotify

In occasione della presentazione dell’iniziativa, la Parrocchia San Leone II lancia anche il proprio canale Spotify, uno spazio dedicato alla fede, alla cultura, alle testimonianze e ai temi di attualità, aperto a tutti.

È già disponibile il primo contributo dedicato ai mercatini, il podcast “Il dono di poter donare”, la cui riflessione integrale è pubblicata anche sul portale Il Gusto della Vita. Un ulteriore strumento per mantenere vivo il dialogo con la comunità, anche oltre i confini cittadini.