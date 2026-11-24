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Un drappo rosso sulla facciata di Palazzo Farnese e due serate di illuminazione speciale per dire no alla violenza sulle donne.

L'amministrazione comunale di Castellammare di Stabia, guidata dalla Commissione Straordinaria, aderisce all'iniziativa promossa dal CIF (Centro Italiano Femminile) in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre.

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Palazzo Farnese illuminato di rosso

Il drappo rosso è già stato esposto sulla facciata della sede comunale, che sarà illuminata dello stesso colore nelle serate di martedì 24 e mercoledì 25 novembre.

Un doppio gesto dal forte valore simbolico, volto a ricordare tutte le donne vittime di violenza e a richiamare l'attenzione su un fenomeno che continua a rappresentare una grave emergenza sociale.

L'impegno dell'amministrazione comunale si era già concretizzato domenica 22 novembre, con la concessione del patrocinio all'iniziativa promossa dal CIF provinciale di Napoli in Villa Comunale.

Un impegno che va oltre il 25 novembre

Attraverso queste iniziative, la Commissione Straordinaria intende ribadire la vicinanza delle istituzioni alle donne vittime di violenza e riaffermare la necessità di promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla parità e sulla libertà.

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Un impegno che non si esaurisce nelle celebrazioni del 25 novembre, ma che deve rinnovarsi quotidianamente attraverso il contrasto a ogni forma di sopraffazione e discriminazione.

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