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Castellammare, Bachata: Andrea Bianco conquista la finale dell'Italian Cup 2027
Tra 83 partecipanti, il giovane ballerino si distingue a Roma e sogna la qualificazione ai campionati mondiali di Ginevra.
Il ritmo, la passione e una tecnica straordinaria portano la Campania sul podio della bachata nazionale. Andrea Bianco, ballerino professionista di livello advanced, ha conquistato ufficialmente l'accesso alla finalissima dell'Italian Cup Finals 2027, superando con una performance magistrale la semifinale svoltasi a Roma il 9 novembre.
Terzo posto a Roma: Andrea Bianco unico campano qualificato
Il ballerino 23enne, originario di Napoli e orgoglio di Castellammare di Stabia, ha firmato una vera e propria impresa conquistando un prestigioso terzo posto ex aequo.
In una selezione agguerritissima che vedeva in pista ben 83 partecipanti provenienti da ogni angolo d'Italia e dalla Spagna, Bianco è riuscito a inserirsi di diritto nella ristrettissima élite dei soli 3 ballerini promossi all'atto finale, confermandosi come l'unico rappresentante della Campania a strappare il pass per l'ambita finale.
I video e gli highlights di questa straordinaria performance sono disponibili sui canali social ufficiali dell'artista, consultabili sul profilo Instagram @abi_bachata.
Le parole del ballerino dopo la qualificazione
«Questo podio a Roma, ottenuto davanti a una giuria internazionale e contro avversari fortissimi, è un’emozione indescrivibile che ripaga di anni di sacrifici e studio continuo», ha dichiarato Andrea Bianco a caldo dopo la qualificazione.
«Essere l'unico campano a staccare il biglietto per la finale mi riempie d'orgoglio. A Milano darò il massimo per trasformare questo sogno nel pass per Ginevra. Condivido questo risultato con i miei allievi e la mia terra».Le notizie di Castellammare di Stabia in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Dall'Abi Dance Academy di Poggiomarino alla ribalta nazionale
Founder e Art Director della sua Abi Dance Academy di Poggiomarino (le cui attività e coreografie sono visibili e condivise sulla pagina Instagram @abidanceacademy), Andrea ha dimostrato sul dance floor romano una straordinaria capacità di ascolto, connessione e interpretazione musicale, doti fondamentali che gli hanno permesso di superare la durissima scrematura e di convincere una giuria altamente qualificata.
Il 7 marzo 2027 la finale a Milano: in palio il Mondiale di Ginevra
Il prossimo, decisivo appuntamento agonistico è ora fissato per il 7 marzo 2027 a Milano, teatro dell'attesissima finale dell'Italian Cup.
Un evento cruciale per la carriera del giovane talento: i ballerini che conquisteranno il podio a Milano staccheranno infatti il biglietto diretto per le World Cup Finals di Ginevra, i campionati del mondo del prestigioso circuito internazionale, i cui dettagli e classifiche complete sono consultabili sul portale ufficiale bachatasocialworldcup.com.
Per Andrea Bianco il sogno iridato si fa sempre più concreto, pronto a portare la sua accademia e il talento della sua terra sul palcoscenico più importante del mondo.
Poggiomarino, workshop gratuito di bachata il 17 dicembre
Parallelamente agli impegni agonistici, il Maestro e giudice di gara ha in programma un'iniziativa esclusiva dedicata a tutto il mondo della bachata.
Giovedì 17 dicembre, a partire dalle ore 20:00, aprirà infatti le porte della sua Abi Dance Academy di Poggiomarino per uno speciale workshop gratuito della durata di due ore, aperto ad allievi, follower e appassionati.
Un'occasione unica per scendere in pista insieme, approfondire la tecnica e curare lo stile attraverso i consigli di un professionista di livello internazionale (ingresso gratuito con posti limitati; è consigliata la prenotazione).
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