Pimonte, rifiuti abbandonati e dati alle fiamme in strada: la denuncia del sindaco Somma

Pimonte, rifiuti abbandonati e dati alle fiamme lungo la strada che conduce al Castello medievale, il sito monumentale del Castrum Pini. Dopo le segnalazioni, il sindaco Francesco Somma e i rappresentanti dell’amministrazione hanno presentato una denuncia contro ignoti alle forze dell’ordine.

Pubblicità

Rifiuti abbandonati e dati alle fiamme sulla strada che conduce al Castello medievale di Pimonte.

La strada che conduce al sito monumentale del Castrum Pini è uno dei posti più suggestivi e turistici della città, che presto diventerà nuovo volano turistico grazie alla costruzione di due ponti tibetani.

Pubblicità

Pubblicità

Dopo le numerose segnalazioni sullo sversamento abusivo di rifiuti è arrivata la denuncia alle forze dell’ordine contro ignoti firmata dal sindaco Francesco Somma e dai rappresentanti dell’amministrazione comunale cittadina.

Le dichiarazioni del sindaco

“Ho sporto denuncia contro ignoti per un episodio gravissimo – afferma il primo cittadino –. Qualcuno ha abbandonato illegalmente materiali di risulta lungo la strada che conduce al nostro straordinario sito monumentale del Castrum Pini, dandogli fuoco. Un gesto criminale – continua – che offende l’ambiente, mette a rischio la salute e deturpa uno dei luoghi più importanti della nostra storia e della nostra identità. Pimonte non merita tutto questo”.

Un punto utilizzato come discarica da chi, incurante delle regole, continua a sversare rifiuti deturpando l’ambiente. “Non faremo finta di niente - conclude il sindaco -. Abbiamo denunciato quanto accaduto e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità affinché i responsabili vengano individuati. La nostra terra si difende. La nostra storia si rispetta. E chi pensa di poterla devastare impunemente sappia che troverà sempre una comunità e un’amministrazione pronte a reagire”.