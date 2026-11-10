TorreSette torresette.news
Castellammare di Stabia, quattro “cipolle” nell'auto: arrestato un 40enne
Durante un controllo stradale, i Carabinieri hanno scoperto quattro pericolosi ordigni esplosivi, poi affidati agli artificieri
Mancano 52 giorni a Capodanno, ma a Castellammare di Stabia si registrano già i primi sequestri di botti illegali. I Carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un 40enne dopo aver trovato nella sua automobile quattro ordigni esplosivi comunemente conosciuti come “cipolle”.
Il controllo e il ritrovamento
La scoperta è avvenuta durante un controllo alla circolazione stradale. I militari hanno rinvenuto i quattro botti all’interno del veicolo condotto dall’uomo. Si tratta di manufatti pirotecnici particolarmente pericolosi, capaci di provocare gravi danni in caso di esplosione.
Ordigni sequestrati, arrestato il conducente
I quattro ordigni sono stati sequestrati e affidati agli artificieri del Nucleo investigativo di Napoli per gli accertamenti e le operazioni di competenza.
Per il 40enne è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di materiale esplodente. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/comuni-vesuviani-area-stabiese/2026/11/10/castellammare-di-stabia-quattro-cipolle-nell-auto-arrestato-un-40enne