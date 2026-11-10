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Castellammare di Stabia, quattro “cipolle” nell'auto: arrestato un 40enne

Redazione Castellammare di Stabia · 2 min di lettura
Castellammare di Stabia, quattro “cipolle” nell'auto: arrestato un 40enne

Durante un controllo stradale, i Carabinieri hanno scoperto quattro pericolosi ordigni esplosivi, poi affidati agli artificieri

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Mancano 52 giorni a Capodanno, ma a Castellammare di Stabia si registrano già i primi sequestri di botti illegali. I Carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato un 40enne dopo aver trovato nella sua automobile quattro ordigni esplosivi comunemente conosciuti come “cipolle”.

Il controllo e il ritrovamento

La scoperta è avvenuta durante un controllo alla circolazione stradale. I militari hanno rinvenuto i quattro botti all’interno del veicolo condotto dall’uomo. Si tratta di manufatti pirotecnici particolarmente pericolosi, capaci di provocare gravi danni in caso di esplosione.

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Ordigni sequestrati, arrestato il conducente

I quattro ordigni sono stati sequestrati e affidati agli artificieri del Nucleo investigativo di Napoli per gli accertamenti e le operazioni di competenza.

Per il 40enne è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di materiale esplodente. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

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