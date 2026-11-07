Castellammare, i vertici della Pro Loco incontrano il commissario straordinario Dario Caputo

Il presidente Luigi Coppola illustra l'interesse dei tour operator per Castellammare e il lavoro svolto alla fiera di Paestum.

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I vertici della Pro Loco di Castellammare di Stabia sono stati ricevuti a Palazzo Farnese dal commissario straordinario Dario Caputo per un incontro dedicato alla promozione turistica e alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico della città.

Nel corso del colloquio, svoltosi in un clima di cordialità, il presidente della Pro Loco, Luigi Coppola, ha evidenziato il crescente interesse di buyer e tour operator nazionali e internazionali nei confronti di Castellammare, una destinazione sempre più apprezzata per le bellezze del territorio, la ricchezza della sua storia e le antiche tradizioni.

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La promozione turistica e la partecipazione alla Borsa del Turismo Archeologico

Particolare attenzione è stata dedicata all'attività di promozione svolta dalla Pro Loco, anche attraverso la recente partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, ospitata la scorsa settimana presso il NEXT di Paestum.

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Un appuntamento che ha rappresentato un'importante occasione per far conoscere le attrattive di Castellammare agli operatori del settore e rafforzare i contatti con il mercato turistico nazionale e internazionale.

Secondo quanto evidenziato dal presidente Coppola, il lavoro portato avanti negli ultimi anni starebbe contribuendo a favorire una crescita delle presenze turistiche e un progressivo allungamento della permanenza dei visitatori sul territorio cittadino.

Collaborazione tra Pro Loco e gestione commissariale

L'incontro si è concluso con una condivisione degli obiettivi e la volontà di avviare una collaborazione concreta tra la Pro Loco e la gestione commissariale.

L'intento è quello di proseguire nel percorso di valorizzazione delle risorse turistiche di Castellammare di Stabia, rafforzandone l'attrattività e promuovendo iniziative capaci di sostenere lo sviluppo del territorio.