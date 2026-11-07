Castellammare, lavori alla rete elettrica dal 9 novembre: modifiche alla viabilità in sei strade

Pubblicità

Prenderanno il via lunedì 9 novembre i lavori di ammodernamento della rete elettrica di Castellammare di Stabia, con la sostituzione dei cavi di media tensione in diverse strade cittadine. Gli interventi, che proseguiranno fino al 4 dicembre 2026, sono finalizzati a migliorare l'affidabilità e la qualità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

Le operazioni interesseranno sei importanti arterie cittadine: via Giuseppe Cosenza, via Passeggiata Archeologica, viale Puglia, via Napoli, via Renato Rajola e via Salvador Allende.

Pubblicità

Pubblicità

Per consentire l'esecuzione dei lavori saranno introdotte modifiche temporanee alla circolazione, con divieti di sosta, restringimenti della carreggiata, sensi unici alternati e, in alcuni casi, chiusure al traffico.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Un piano per limitare i disagi agli automobilisti

L'Amministrazione comunale ha predisposto un piano operativo concordato con la Polizia Municipale, il settore Lavori Pubblici, E-Distribuzione e la società incaricata degli interventi. L'obiettivo è ridurre al minimo le ripercussioni sulla viabilità, garantendo allo stesso tempo la sicurezza degli operatori e degli automobilisti.

Le limitazioni saranno introdotte progressivamente, seguendo l'avanzamento dei cantieri. Dove possibile, i lavori interesseranno soltanto una parte della carreggiata, consentendo il transito dei veicoli attraverso l'istituzione del senso unico alternato.

Le strade interessate: date, orari e divieti

- Via Giuseppe Cosenza: dal 9 novembre al 4 dicembre, dalle ore 8:00 alle 18:30, con divieto di sosta, restringimenti di carreggiata e senso unico alternato.

- Via Passeggiata Archeologica: dal 9 al 12 novembre e dal 16 novembre al 4 dicembre, con restringimenti di carreggiata e senso unico alternato.

- Viale Puglia: dal 16 novembre al 4 dicembre, dalle ore 7:00 alle 18:00, con divieto di sosta e senso unico alternato.

- Via Napoli: dal 9 al 17 novembre, nella fascia oraria notturna 21:30-6:00, con interdizione al transito nei tratti interessati dai lavori e deviazioni del traffico. Sono previste deroghe per i residenti, i mezzi di soccorso, di emergenza e delle forze dell'ordine.

- Via Renato Rajola: dal 12 al 20 novembre, dalle ore 8:00 alle 18:30, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta.

- Via Salvador Allende: dal 16 novembre al 2 dicembre, dalle ore 8:00 alle 18:30, con restringimento della carreggiata e divieto di sosta.

G

Le notizie di Castellammare di Stabia in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Via Napoli, lavori di notte e deroghe per residenti e mezzi di soccorso

Particolare attenzione è stata riservata a via Napoli, dove gli interventi saranno effettuati prevalentemente nelle ore notturne, dalle 21.30 alle 6 del mattino, per limitare le conseguenze sulla circolazione durante il giorno. Dal 9 al 17 novembre saranno previste interdizioni temporanee al transito nei tratti interessati dai cantieri, con deviazioni del traffico.

Saranno comunque garantite deroghe per i residenti, i mezzi di soccorso, i veicoli di emergenza e quelli delle forze dell'ordine.

Pubblicità

L'invito del Comune: attenzione alla segnaletica

L'Amministrazione comunale, scusandosi per gli eventuali disagi, invita cittadini e automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà installata nelle zone interessate.

Si raccomanda inoltre, dove possibile, di programmare percorsi alternativi per evitare rallentamenti e congestioni del traffico.

Gli interventi rientrano nel programma di adeguamento tecnologico della rete elettrica cittadina, con l'obiettivo di garantire nel tempo un servizio più efficiente e affidabile.