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Castellammare di Stabia, arriva Kronos Expo 2026: due giorni dedicati al collezionismo
Castellammare di Stabia ospita una mostra-mercato dedicata a monete, francobolli e oggetti da collezione. Appuntamento il 6 e 7 novembre all'Hotel dei Congressi, con espositori e appassionati da tutta Italia.
Monete antiche, francobolli rari e oggetti da collezione che raccontano epoche, personaggi e avvenimenti storici. Castellammare di Stabia si prepara a ospitare Kronos Expo 2026, la mostra-mercato dedicata alla numismatica, alla filatelia e al collezionismo, in programma venerdì 6 e sabato 7 novembre.
L'evento, che richiamerà appassionati, espositori e studiosi da diverse regioni italiane, rappresenta un'occasione per scoprire il fascino del collezionismo e approfondire la conoscenza di oggetti che custodiscono testimonianze del passato.
Monete, francobolli e rarità da scoprire
Kronos Expo si propone come punto d'incontro per collezionisti ed esperti del settore, offrendo la possibilità di ammirare, acquistare e scambiare monete, francobolli e altri oggetti da collezione.
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La manifestazione punta a valorizzare anche l'aspetto culturale del collezionismo, un'attività che permette di ripercorrere la storia attraverso piccoli oggetti capaci di raccontare vicende politiche, economiche e sociali di epoche diverse.
Un appuntamento tra cultura e turismo
A ospitare la manifestazione sarà l'Hotel dei Congressi, in viale Puglia 45, a Castellammare di Stabia.
La posizione della struttura consentirà ai visitatori provenienti da altre regioni di abbinare la partecipazione alla mostra alla scoperta delle bellezze archeologiche e paesaggistiche del territorio.Le notizie di Castellammare di Stabia in cima alle tue ricerche Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.
Dagli scavi di Pompei, Oplonti, Stabia ed Ercolano fino alla Penisola Sorrentina e alla città di Napoli, l'appuntamento potrà rappresentare anche un'opportunità di promozione turistica.
Date e luogo della manifestazione
Kronos Expo 2026 si svolgerà nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 novembre, presso l'Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia, in viale Puglia 45.
Due giornate dedicate agli appassionati e a quanti desiderano avvicinarsi al mondo della numismatica, della filatelia e del collezionismo.
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