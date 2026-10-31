Castellammare di Stabia, arriva Kronos Expo 2026: due giorni dedicati al collezionismo

Castellammare di Stabia ospita una mostra-mercato dedicata a monete, francobolli e oggetti da collezione. Appuntamento il 6 e 7 novembre all'Hotel dei Congressi, con espositori e appassionati da tutta Italia.

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Monete antiche, francobolli rari e oggetti da collezione che raccontano epoche, personaggi e avvenimenti storici. Castellammare di Stabia si prepara a ospitare Kronos Expo 2026, la mostra-mercato dedicata alla numismatica, alla filatelia e al collezionismo, in programma venerdì 6 e sabato 7 novembre.

L'evento, che richiamerà appassionati, espositori e studiosi da diverse regioni italiane, rappresenta un'occasione per scoprire il fascino del collezionismo e approfondire la conoscenza di oggetti che custodiscono testimonianze del passato.

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Monete, francobolli e rarità da scoprire

Kronos Expo si propone come punto d'incontro per collezionisti ed esperti del settore, offrendo la possibilità di ammirare, acquistare e scambiare monete, francobolli e altri oggetti da collezione.

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La manifestazione punta a valorizzare anche l'aspetto culturale del collezionismo, un'attività che permette di ripercorrere la storia attraverso piccoli oggetti capaci di raccontare vicende politiche, economiche e sociali di epoche diverse.

Un appuntamento tra cultura e turismo

A ospitare la manifestazione sarà l'Hotel dei Congressi, in viale Puglia 45, a Castellammare di Stabia.

La posizione della struttura consentirà ai visitatori provenienti da altre regioni di abbinare la partecipazione alla mostra alla scoperta delle bellezze archeologiche e paesaggistiche del territorio.

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Dagli scavi di Pompei, Oplonti, Stabia ed Ercolano fino alla Penisola Sorrentina e alla città di Napoli, l'appuntamento potrà rappresentare anche un'opportunità di promozione turistica.

Date e luogo della manifestazione

Kronos Expo 2026 si svolgerà nelle giornate di venerdì 6 e sabato 7 novembre, presso l'Hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia, in viale Puglia 45.

Due giornate dedicate agli appassionati e a quanti desiderano avvicinarsi al mondo della numismatica, della filatelia e del collezionismo.