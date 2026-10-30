TorreSette torresette.news
Castellammare di Stabia, lutto cittadino per la scomparsa del giovane Emanuele Cannavale
Castellammare si stringe attorno alla famiglia del giovane Emanuele, scomparso a soli 16 anni. La città si prepara a vivere una giornata di dolore e raccoglimento, con un invito alla partecipazione rivolto anche ai commercianti
La Commissione Straordinaria del Comune di Castellammare di Stabia ha proclamato il lutto cittadino per domani sabato 31 ottobre 2026, in occasione dei funerali di Emanuele Cannavale, tragicamente scomparso lo scorso 28 ottobre all'età di appena sedici anni.
La Commissione si fa così interprete del profondo cordoglio dell'intera comunità stabiese e della più sentita vicinanza alla famiglia, colpita da una perdita tanto dolorosa e prematura.
Il lutto cittadino prevede l'esposizione delle bandiere a mezz'asta in tutti gli uffici e gli edifici comunali, l'osservanza di un minuto di raccoglimento alle ore 9.30 (orario di inizio delle esequie) da parte del personale dipendente in servizio nelle sedi comunali e la sospensione, per l'intera giornata, delle attività ludiche e ricreative organizzate dall'Amministrazione comunale, incompatibili con il carattere luttuoso della giornata.
La Commissione Straordinaria invita, inoltre, i titolari delle attività commerciali e i pubblici esercenti ad abbassare le saracinesche durante lo svolgimento della cerimonia funebre, quale segno di rispetto e partecipazione al dolore, e l'intera cittadinanza a unirsi al cordoglio, osservando un comportamento improntato al raccoglimento e alla solidarietà.
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessanoDì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi.
© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/comuni-vesuviani-area-stabiese/2026/10/30/castellammare-di-stabia-lutto-cittadino-per-la-scomparsa-del-giovane-emanuele-cannavale
Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.