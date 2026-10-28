Castellammare di Stabia, tragico incidente tra due scooter: muore un ragazzo di 16 anni

Una mattinata come tante si è trasformata in tragedia lungo una delle arterie cittadine

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Un ragazzo di appena 16 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina a Castellammare di Stabia, lungo viale delle Puglie. Il giovane, secondo le prime informazioni, era diretto a scuola quando è rimasto coinvolto in un violento scontro tra due scooter.

Una tragedia che ha profondamente scosso la comunità stabiese, colpita dalla morte di un adolescente durante quello che avrebbe dovuto essere un normale tragitto verso l’istituto scolastico.

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Lo scontro tra i due scooter

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, i due motorini procedevano nella stessa direzione quando, per cause ancora da accertare, si sarebbe verificato l’impatto.

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Le conseguenze sono state drammatiche per il sedicenne. Nonostante l’intervento dei sanitari, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

I rilievi e le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Municipale, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Gli investigatori dovranno chiarire le circostanze dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Dolore e sgomento nella comunità stabiese

La notizia della morte del sedicenne si è rapidamente diffusa in città, suscitando profondo dolore tra studenti, insegnanti e famiglie. Una giovane vita spezzata mentre si recava a scuola, una tragedia che riporta drammaticamente l’attenzione sul tema della sicurezza stradale, soprattutto lungo le arterie cittadine percorse quotidianamente da centinaia di ragazzi.