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Castellammare di Stabia, I Carabinieri recuperano sei scooter rubati nella notte
Prosegue l’attività dei Carabinieri contro i furti di veicoli e il fenomeno dei cosiddetti “cavalli di ritorno”. Sei ciclomotori recuperati e restituiti ai legittimi proprietari. Le Indagini sono ancora in corso
Durante la notte, i Carabinieri di Castellammare di Stabia, hanno rinvenuto 6 scooter rubati. I mezzi, erano in un capanno rurale utilizzato come nascondiglio.
Il ritrovamento è avvenuto in via San Benedetto all’interno di un’area dismessa, dove i militari della Sezione Radiomobile hanno individuato i veicoli, rubati nel corso della notte e nascosti in un capanno rurale.
Un intervento che, ha consentito in breve tempo di riportare gli scooter nella disponibilità dei legittimi proprietari.
Il recupero dei sei ciclomotori si inserisce nell’attività di contrasto ai furti di veicoli, un fenomeno che può alimentare anche il sistema dei cosiddetti “cavalli di ritorno”: la pratica criminale con cui i proprietari vengono contattati e spinti a pagare somme di denaro per riottenere i mezzi rubati.
Il ritrovamento dei veicoli, tuttavia, non consente allo stato di affermare, che nel caso specifico, fosse in atto un tentativo di estorsione per la loro restituzione. Gli accertamenti proseguono per chiarire la provenienza dei mezzi, ricostruire le modalità dei furti e verificare eventuali responsabilità.
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