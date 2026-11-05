Gragnano, mancanza d'acqua per guasto improvviso

La normale erogazione riprenderà alle ore 15. Ecco le strade interessate

La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso nelle seguenti zone del Comune di Gragnano:



PIAZZA FRANCESCO ROCCO

VIA CROCE

VIA GIUSEPPE RAFFAELLI

VIA SAN FELICE

VIA SAN GIUSEPPE

VIA SAN LUIGI

E tutte le relative traverse.



I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 15:00 di giovedì 5 novembre 2026.



Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.