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Gragnano, mancanza d'acqua per guasto improvviso

Redazione Gragnano · 2 min di lettura
Gragnano, mancanza d'acqua per guasto improvviso

La normale erogazione riprenderà alle ore 15. Ecco le strade interessate

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La società GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso nelle seguenti zone del Comune di Gragnano:

PIAZZA FRANCESCO ROCCO
VIA CROCE
VIA GIUSEPPE RAFFAELLI
VIA SAN FELICE
VIA SAN GIUSEPPE
VIA SAN LUIGI
E tutte le relative traverse.

I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 15:00 di giovedì 5 novembre 2026.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell'acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l'acqua dai propri rubinetti.

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