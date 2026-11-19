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La Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) di Castellammare di Stabia esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia e ai cari dell’operaio Guglielmo Esposito, deceduto ieri.

Il 47enne ha perso la vita in un cantiere di rimessaggio imbarcazioni a Castellammare di Stabia, precipitando da un’altezza di circa tre metri mentre svolgeva le proprie mansioni.

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Le parole di Vittorio Venezia

“Non possiamo più assistere inermi a questo bollettino di guerra quotidiano”, dichiara Vittorio Venezia, rappresentante della CGIL dell’area torrese-stabiese. “Un lavoratore di 47 anni esce di casa al mattino e non fa più ritorno dai propri affetti. Quanto accaduto a Castellammare di Stabia, su cui auspichiamo che la magistratura faccia piena e rapida luce, riapre con drammaticità la ferita della sicurezza nei cantieri, nei piccoli appalti e nelle attività artigianali e nautiche del nostro territorio”.

Per la CGIL non si tratta mai di fatalità, ma del risultato di un modello produttivo che molto spesso comprime i diritti, la formazione, la prevenzione e i controlli per ridurre i costi. La precarietà e l’assenza di sistemi di protezione continuano a presentare un numero altissimo di vite umane, soprattutto nella regione Campania dove la tutela della salute e della sicurezza deve diventare una priorità dell’agenda politica e istituzionale.

“Chiediamo il potenziamento immediato degli organici ispettivi, il rafforzamento della prevenzione nei luoghi di lavoro e il pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali – si legge nella nota -. Non bastano più le parole di circostanza dopo ogni tragedia: servono interventi strutturali, responsabilità dirette lungo tutta la filiera produttiva e una cultura della sicurezza reale ed esigibile in ogni cantiere e in ogni azienda”.

La Confederazione annuncia il proprio sostegno di tutte le iniziative di mobilitazione e sensibilizzazione che verranno messe in atto nel territorio stabiese e metropolitano per chiedere giustizia, verità e sicurezza per chi lavora.