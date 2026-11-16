Castellammare, il quartiere CMI incontra i commissari: sicurezza, scuole e degrado tra le priorità

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Un confronto sulle emergenze del quartiere CMI e sulle prospettive di riqualificazione dell’area. Si è svolto presso la casa comunale di Castellammare di Stabia un incontro tra una delegazione dell’Associazione per la Rinascita del quartiere CMI e i commissari prefettizi.

Il tavolo, promosso in collaborazione con Stabia Futura e richiesto dai rappresentanti dei residenti, è stato organizzato per portare all’attenzione della gestione commissariale le principali criticità segnalate dai cittadini e sollecitare interventi concreti per migliorare la vivibilità della zona.

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Manutenzione, decoro urbano e rifiuti abbandonati

Nel corso della riunione, l’associazione ha illustrato un dossier che evidenzia innanzitutto la necessità di sollecitare l’ACER a intervenire sulla manutenzione degli edifici e delle aree di pertinenza, compresa la rete fognaria. Richiesti anche interventi straordinari per la pulizia delle strade, la cura del verde pubblico e il ripristino del manto stradale e dei marciapiedi.

Particolare attenzione è stata riservata alle discariche abusive e all’abbandono di scarti industriali, tessili ed edili, ritenuti un problema per il decoro e la salute pubblica. L’associazione ha proposto di prevedere, nel prossimo piano industriale, un servizio specifico in appalto per la rimozione dei cumuli, evitando che i rifiuti restino sul territorio per mesi.

Sicurezza e criticità negli edifici scolastici

Sul fronte della sicurezza, la delegazione ha chiesto un maggiore presidio del territorio e controlli più frequenti da parte delle forze dell’ordine. La preoccupazione dei residenti è cresciuta dopo i recenti episodi di cronaca, tra sparatorie e furti.

Tra le questioni affrontate figurano anche le condizioni dei plessi scolastici: servizi igienici chiusi o impraticabili, mensa erogata all’esterno dei locali dedicati a causa di un guasto e timori sul funzionamento degli impianti di riscaldamento. Secondo quanto riferito dall’associazione, i genitori avrebbero già inoltrato segnalazioni attraverso i canali comunali e agli uffici competenti, senza ricevere risposte soddisfacenti.

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La disponibilità della gestione commissariale

Secondo quanto comunicato dall’associazione, i commissari prefettizi hanno ascoltato le istanze e assicurato la disponibilità ad approfondire le singole questioni con gli uffici tecnici competenti, tenendo conto delle risorse disponibili e dei tempi della gestione straordinaria. Per le problematiche legate alla sicurezza è stata inoltre prospettata una segnalazione alla Prefettura.

L’Associazione per la Rinascita del quartiere CMI ha ringraziato la Commissione straordinaria per la disponibilità e ha annunciato che continuerà a informare i cittadini sugli sviluppi del confronto e sulle prossime iniziative.