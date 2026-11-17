Una giornata di preghiera e fraternità che culminerà nell'esibizione del Coro Polifonico Madonna della Libera, diretto da Marco Rosiello.

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La comunità parrocchiale di Gesù Redentore di Sant'Antonio Abate si prepara a celebrare, domenica 22 novembre, la Solennità di Cristo Re, una delle ricorrenze più significative del calendario liturgico, che segna la conclusione dell'anno della Chiesa.

Per l'occasione, la parrocchia ha organizzato una giornata dedicata alla fede, alla fraternità e alla musica sacra, con celebrazioni religiose e momenti di condivisione aperti alla cittadinanza.

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L'iniziativa vuole rappresentare non soltanto un appuntamento religioso, ma anche un'opportunità per rafforzare i legami tra i fedeli e riscoprire il valore della comunità, attraverso la partecipazione e la condivisione.

Il programma delle celebrazioni di domenica 22 novembre

La giornata prenderà il via alle ore 7.30 con l'inizio delle celebrazioni previste per la ricorrenza.

Il momento centrale della festa sarà nel pomeriggio, quando, alle ore 18, si terrà il canto dei Vespri, seguito alle 18.30 dalla celebrazione eucaristica.

Al termine della funzione religiosa, la chiesa ospiterà un appuntamento musicale dedicato alla spiritualità e alla tradizione della musica sacra.

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«In Nomine Iesu», concerto per coro, solisti e orchestra

A concludere la giornata sarà il concerto «In Nomine Iesu», che vedrà protagonista il Coro Polifonico Madonna della Libera di Melizzano, in provincia di Benevento, diretto dal maestro Marco Rosiello.

All'esibizione, per coro, solisti e orchestra, prenderanno parte Salvatore Saracino e Loredana Ferrante, mentre le meditazioni saranno affidate a don Salvatore Iaccarino.

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Attraverso un repertorio di musica sacra, il concerto proporrà un percorso di ascolto e riflessione, nel quale le composizioni musicali accompagneranno i presenti in un'esperienza di raccoglimento e contemplazione.

Una festa all'insegna della fede e della fraternità

La Solennità di Cristo Re richiama il significato di una regalità fondata non sul potere e sul dominio, ma sull'amore, sul servizio e sul dono di sé.

È questo il messaggio che la comunità parrocchiale intende condividere attraverso le iniziative organizzate per il 22 novembre, sottolineando l'importanza della solidarietà, dell'accoglienza e della partecipazione alla vita comunitaria.

La festa sarà dunque un'occasione per ritrovarsi attorno ai valori della fede e della fraternità, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità parrocchiale e coinvolgendo anche i cittadini nella celebrazione.