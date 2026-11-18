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Dalla Penisola Sorrentina alla Germania, passando per le competizioni internazionali: Antonio Giannetti continua a raccogliere riconoscimenti nel mondo della cucina. Lo chef di Castellammare di Stabia, 26 anni, attualmente impegnato professionalmente a Monaco di Baviera, sarà premiato oggi, 18 novembre 2026, a Roma, presso la Nuova Aula della Camera dei Deputati, con il riconoscimento “Giovane Cuoco 2026”. Il premio comporta l’ingresso nell’Albo d’Oro dei Cuochi della Federazione Italiana Cuochi.

Il riconoscimento dopo un anno di soddisfazioni

Il nuovo traguardo arriva al termine di un periodo particolarmente positivo. Tra i risultati raggiunto dallo giovane chef c’è anche l’ingresso nella Guida Michelin e la presenza del ristorante in cui opera tra i 100 migliori ristoranti italiani in Germania. Risultati che si aggiungono a un percorso costruito lontano dalla città d’origine, attraverso formazione, lavoro e partecipazione a manifestazioni gastronomiche internazionali.

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«Un traguardo importantissimo», lo definisce lo chef, che attribuisce il risultato ai sacrifici e all’impegno degli ultimi anni. Per il giovane stabiese, il premio rappresenta anche un’ulteriore conferma della scelta di investire nella propria crescita professionale all’estero.

Le tre medaglie conquistate ad Atene nel 2025

TorreSette aveva già raccontato il talento di Giannetti nel febbraio 2025, quando il cuoco, allora 24enne, aveva conquistato tre medaglie al Mediterranean Chef Competition di Atene, manifestazione internazionale con partecipanti provenienti da oltre venti Paesi.

In Grecia aveva ottenuto l’oro nella categoria Black Box, una prova di creatività e rapidità nella preparazione di un piatto con ingredienti a sorpresa; l’argento nella categoria Mediterranean Team, insieme al collega Antonio Rizzo; e il bronzo nella categoria “Taglio di carne pregiata”. Un risultato che aveva dato visibilità al suo percorso ben oltre i confini italiani.

Le radici stabiesi e il sogno di tornare

Prima del trasferimento in Germania, Giannetti aveva maturato esperienze in ristoranti e alberghi della Penisola Sorrentina. A vent’anni aveva scelto Monaco di Baviera per ampliare le proprie competenze e confrontarsi con nuove realtà professionali.

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Nell’intervista rilasciata a TorreSette nel 2025 aveva raccontato anche un’ambizione precisa: diventare uno chef stellato nel proprio ristorante. Accanto al progetto professionale, aveva espresso il desiderio di tornare un giorno a Castellammare per organizzare eventi gastronomici con grandi chef e offrire opportunità ai ragazzi che cercano qualcuno disposto a credere nel loro talento.

Il riconoscimento romano segna dunque una nuova tappa di una carriera ancora giovane, ma già caratterizzata da risultati significativi. E porta ancora una volta il nome di Castellammare di Stabia su un palcoscenico nazionale dedicato all’eccellenza della cucina italiana.