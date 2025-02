A cura della Redazione

Il Mediterranean Chef Competition è una competizione internazionale che è svolta ad Atene (Grecia), con la partecipazione di oltre 20 Paesi di tutto il mondo, dall’1 al 3 febbraio scorsi presso il Mediterranean Exhibition Centre, dove si è tenuto in contemporanea anche l’Expotrof 2025, la Mostra Greca Fine Food 2025.

Tra i partecipanti anche lo chef Antonio Giannetti, 24 anni, di Castellammare di Stabia. Il giovane stabiese ha conquistato ben tre medaglie: oro nella categoria Black Box, che consiste nel dare ai partecipanti una scatola con ingredienti segreti. Al momento dell’apertura si hanno 20 minuti per memorizzare gli ingredienti e scrivere una ricetta, e 45 minuti per cucinarla. Il 2° posto l’ha conquistato nella categoria Mediterranean Team, insieme al collega Antonio Rizzo, che consisteva nel proporre un antipasto, un piatto principale e un dessert in 1 ora e 30 minuti. Infine la medaglia di bronzo nella categoria “Taglio di carne pregiata”.

“Ho vissuto a Castellammare di Stabia fino all’età di 20 anni - spiega Antonio -, poi ho deciso di andare all’estero per approfondire le mie conoscenze in materia. Da 4 anni abito a Monaco di Baviera con mia moglie e i miei due figli. Prima di trasferirmi all’estero ho lavorato in ristoranti ed hotel della Penisola Sorrentina, dove ho fatto una dura gavetta. Giro tutto il mondo alla ricerca di nuove sfide che mi aiutino a crescere, cercando sempre di alzare l’asticella del mio livello professionale. La mia è una grande voglia di riscatto verso chi in passato mi ha giudicato e non ha creduto in me. Il mio obiettivo? Diventare uno chef stellato mel mio ristorante. Il mio sogno? Tornare a Castellammare di Stabia per realizzare grandi eventi aperti a tutti, con la partecipazione di grandi chef, e donare un sogno ai ragazzi che magari non ne hanno oppure che hanno bisogno di qualcuno che creda in loro”.

Un giovane che sa il fatto suo, determinato e pienamente consapevole che solo con studio, abnegazione e tanto lavoro si possono raggiungere traguardi importanti nella vita. Il nostro augurio è che possa raggiungere gli obiettivi prefissati e ritornare nella sua città natale al più presto come chef stellato.