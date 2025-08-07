A cura della Redazione

Il Forum dei Giovani di Castellammare di Stabia è pronto a rinascere. Il sindaco Luigi Vicinanza ha firmato il decreto che indice ufficialmente la nuova tornata elettorale per il rinnovo dell’organismo di rappresentanza giovanile. Le elezioni si svolgeranno nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 dicembre 2025.

La decisione arriva dopo settimane di confronto e chiarimenti, in seguito al rinvio della precedente consultazione elettorale, annullata a causa di gravi errori procedurali commessi dagli stessi aspiranti candidati. L’obiettivo dell’Amministrazione resta chiaro: favorire la più ampia partecipazione giovanile, nel rispetto delle regole e dei principi di legalità e trasparenza.

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12.00 di lunedì 13 ottobre 2025.

“Vogliamo dare ai giovani stabiesi un’opportunità concreta di partecipazione, di rappresentanza, di proposta – ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza –. Il Forum sarà uno strumento fondamentale per coinvolgere le nuove generazioni nei processi decisionali della città, ma dovrà poggiare su basi solide e regole condivise.”

Sulla stessa linea anche l’assessore alle Politiche giovanili, Annalisa Di Nuzzo, che ha sottolineato la coerenza del percorso intrapreso:

“La nuova convocazione delle elezioni nasce dalla volontà di proseguire con serietà e coerenza il lavoro iniziato con le associazioni giovanili. Le regole ci sono, sono frutto di un confronto aperto, e devono essere rispettate da tutti. Ora si guarda avanti.”

Con questo passo, Castellammare rilancia la partecipazione attiva dei giovani nella vita pubblica cittadina, offrendo loro uno spazio di dialogo, proposta e confronto concreto.