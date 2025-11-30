A cura della Redazione

Venerdì 5 dicembre alle 20.15, con “L’attimo fuggente”, parte il primo cineforum “Plinio”, negli spazi della chiesa del Carmine di Castellammare di Stabia. L’ingresso è gratuito ed è per tutti.

La novità è che via Instagram vengono lanciati quattro titoli, e una settimana prima i follower possono votare, cosicché viene proiettato il film che ha raggiunto il maggior numero di preferenze. L’organizzatore è uno studente del liceo classico Plinio Seniore, Luigi di Somma. Appassionato di cinema è uno dei gestori di Controcampo, la piattaforma su Discord, nata per orientare le nuove generazioni ai mestieri dell’audiovisivo e frutto della collaborazione tra la Fondazione Eos – Edison Orizzonte Sociale e Anica Academy Est.

Si tratta di un esperimento per coinvolgere giovani e meno giovani ed avvicinarli al cinema in sala, in un periodo di grande crisi del settore, palpabile anche in città, dove il numero di spettatori cala e il cinema Montil ha chiuso definitivamente i battenti. Ogni mese sarà programmato un film e seguirà un dibattito, durante il quale gli spettatori potranno parlare e condividere le emozioni vissute.

Entusiasta dell’idea il parroco della chiesa del Carmine, don Luigi Milano, il quale ha concesso gli spazi solidali di via del Carmine 26, nell’ottica di avvicinamento ai giovani e alla società civile. La parrocchia è una fucina di iniziative: l’ultima, in ordine di tempo, quella dei corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Campania in collaborazione con la cooperativa sociale “artigiani di preziosità”.

Venerdì, quindi, il primo appuntamento: alla prestigiosa Welston Academy arriva un nuovo professore, John Keating. Coi suoi insegnamenti, cambierà la vita di sette ragazzi, insegnando loro ad inseguire i sogni e a cogliere l’attimo fuggente. Un film del 1989, in cui eccelle il protagonista, impersonato dal grande Robin Williams.

