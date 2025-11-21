Il settore Area Tecnica del Comune di Castellammare di Stabia amplia il proprio parco mezzi, dotandosi di nuove attrezzature e veicoli, tra cui un carrello elevatore e ulteriori automezzi destinati alle attività operative sul territorio.

"Stiamo costruendo una macchina operativa più solida e più vicina ai bisogni dei cittadini. Avevamo promesso una squadra della quotidianità capace di intervenire con tempestività e attenzione, e il potenziamento dei mezzi è un tassello essenziale per mantenere quella promessa. Ogni mezzo in più significa maggiore capacità di intervento, meno attese e più attenzione verso quei problemi quotidiani che vive la nostra città" - ha spiegato il primo cittadino Luigi Vicinanza.

Si tratta di un passo avanti concreto per rendere più rapidi ed efficienti gli interventi quotidiani, facilitando il lavoro delle squadre impegnate nella manutenzione e nella cura della città.