A cura della Redazione
Castellammare potenzia il parco mezzi dell'Area Tecnica
Nuovi veicoli e attrezzature per interventi più rapidi ed efficienti
(2 minuti di lettura)
Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.
Seguici su
Ricevi le nostre notizie da Google News
© Riproduzione riservata