A cura della Redazione

La vocenda delle dimissioni dell'europarlamentare Sandro Ruotolo da consigliere comunale di Castellammare di Stabia ha suscitato in città molte reazioni. Tra questo una gloria del canottaggio stebiese, Salvatore Amitrano, ex atleta olimpionico e medaglia di bronzo.

“Da cittadino stabiese innamorato della mia Castellammare di Stabia, sto assistendo da spettatore al triste spettacolo messo in scena da Sandro Ruotolo e dall'amministrazione comunale, indegno di questa Città e della sua storia”.

Poi aggiunge con un filo di ironia: “A Ruotolo – aggiunge Amitrano – vorrei chiedere soltanto due cose: dov'era quando si è candidato e nelle liste del centrosinistra erano presenti gli stessi nomi che oggi gli provocano disagio? E soprattutto: vista la sua analisi del voto, a mio avviso tardiva, dove pensa di aver preso i consensi che gli hanno permesso di essere eletto se non negli stessi quartieri che ora lui oggi addita come ad alta densità camorristica? Mi dispiace che, con la sua storia di lotta alle mafie e dopo essersi speso in prima persona appena diciotto mesi fa, l'unica soluzione che ha trovato è stata quella di fuggire, senza dare alcun contributo a Castellammare di Stabia, che invece lo meritava. Questo teatrino messo in piedi – conclude Salvatore Amitrano – lede soltanto l'immagine della Città e degli Stabiesi, vittime e ostaggi di questo scontro tutto interno al PD”.