“La spiaggia libera di Castellammare di Stabia resterà libera e attrezzata, senza alcuna privatizzazione”. A chiarirlo è il sindaco Luigi Vicinanza, che interviene per fare luce sulla procedura avviata per il tratto di arenile compreso tra la banchina di Zi Catiello e i confini di Marina di Stabia.

Il primo cittadino ribadisce che non esistono equivoci né intenzioni di sottrarre questo spazio ai cittadini. “Come ho sempre detto, e lo ribadisco con forza, la spiaggia resta libera. Il mare deve essere di tutti. Il mare gratis è un nuovo diritto sociale, un principio di equità e civiltà che questa amministrazione difende con convinzione”, sottolinea Vicinanza, ricordando quanto già realizzato durante la scorsa estate.

La procedura in corso, spiega il sindaco, ha come unico obiettivo quello di migliorare la fruizione dell’arenile pubblico. Dopo l’installazione di docce, servizi igienici, passerelle, spogliatoi e il servizio di vigilanza, l’intenzione dell’amministrazione è ora quella di potenziare ulteriormente i servizi, garantendo maggiore sicurezza, efficienza e decoro.

“Vogliamo offrire servizi migliori senza togliere nulla alla natura pubblica e gratuita della spiaggia – conclude il sindaco di Castellammare di Stabia –. L’obiettivo è semplice e chiaro: accesso libero, servizi dignitosi e qualità per tutti, perché la spiaggia è un bene comune e resterà tale”.