A cura della Redazione

Si terrà venerdì 27 febbraio a partire dalle ore 11.00 presso il Liceo Scientifico Francesco Severi di Castellammare di Stabia il convegno di apertura della rassegna "La Bellezza della Legalità".

Interverranno il giornalista e scrittore Lirio Abbate, la dirigente scolastica Elena Cavaliere, il procuratore generale emerito Luigi Riello e il sindaco Luigi Vicinanza. Modera la giornalista Fiorangela D'Amora de Il Mattino.

L'iniziativa è promossa nell’ambito del cartellone degli eventi della Città Metropolitana di Napoli, sarà un momento di confronto e riflessione attraverso esperienze, testimonianze ed esempi concreti maturati in diversi ambiti professionali e sociali. Nel corso dell’incontro sarà inoltre presentato il ciclo di appuntamenti in programma in città, tra cultura, arte, sport e spettacolo.