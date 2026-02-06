A cura della Redazione

Avviata, dopo la conclusione delle festività, una nuova fase di controlli sul territorio finalizzata al ripristino del decoro urbano e al rispetto delle norme sull’occupazione di suolo pubblico.

Nella mattinata di venerdì 6 febbraio, gli agenti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia hanno effettuato una serie di verifiche lungo via Roma, sanzionando cinque esercizi commerciali. Ulteriori controlli hanno portato alla contestazione di una violazione anche nei confronti di un esercizio commerciale situato in corso Alcide De Gasperi.

Gli interventi, disposti dal Comandante Colonnello Francesco Gaudio e coordinati dal Tenente Donato Palmieri, hanno riguardato attività commerciali che esponevano merci sulla pubblica via in assenza dei necessari titoli autorizzativi. L’operazione rientra in un più ampio piano di tutela del decoro urbano e del corretto utilizzo degli spazi comuni. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Inoltre, a seguito di un’attività svolta dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Castellammare di Stabia nei confronti di un esercente di via Schito, che esercitava il commercio di frutta e verdura in assenza di titolo autorizzativo, gli agenti della Polizia Municipale hanno provveduto a dare esecuzione al provvedimento di cessazione immediata dell’attività, emesso dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), nei confronti di un cittadino stabiese.

Parallelamente, gli agenti della municipale hanno dato esecuzione ai provvedimenti interdittivi antimafia trasmessi nei giorni scorsi dalla Prefettura di Napoli.