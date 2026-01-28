A cura della Redazione

Il Comune di Castellammare di Stabia ha avviato il procedimento di decadenza delle concessioni demaniali per la gestione delle spiagge libere attrezzate “La Rotonda”, “La Palombara” e “Pozzano”, a seguito di gravi irregolarità e opere non conformi riscontrate durante i controlli.

Il provvedimento segue il sopralluogo del 13 novembre 2025, disposto dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e realizzato dall’Ufficio Demanio, dalla Polizia Municipale e dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia.

Le verifiche hanno evidenziato difformità significative rispetto alle autorizzazioni rilasciate e alle offerte tecniche presentate in gara, oltre a inadempienze nella realizzazione delle opere di miglioria previste nel contratto di gestione.

Tra le criticità principali riscontrate: mancato smontaggio di strutture stagionali; opere realizzate in difformità o senza concessione; Esecuzione incompleta o difforme delle opere di miglioramento; Irregolarità nei servizi igienici e nell’accessibilità per persone con disabilità; problemi negli allacci alla pubblica fognatura; carenze nei sistemi di videosorveglianza e negli impianti a energia solare.

I gestori delle spiagge avranno 15 giorni di tempo per presentare osservazioni o controdeduzioni, come previsto dalla normativa vigente.

Il Comune sottolinea che il procedimento mira a garantire trasparenza, sicurezza e rispetto delle norme per la gestione del demanio marittimo, tutelando cittadini e turisti che frequentano le spiagge libere di Castellammare di Stabia.

