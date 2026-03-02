A cura della Redazione

Svolgeva attività di somministrazione di alimenti e bevande e intrattenimento musicale senza le necessarie autorizzazioni: sanzionato titolare di un locale a Castellammare di Stabia.

E' il bilancio di un'operazione congiunta delle forze dell’ordine avvenuta nella notte tra sabato e domenica: nel mirino un locale che, dietro la veste formale di circolo privato, svolgeva attività senza licenza.

L’intervento è stato il risultato di un’azione sinergica tra la Polizia Municipale - Sezione Polizia Amministrativa - agli ordini del dirigente comandante colonnello Francesco Del Gaudio e coordinata dal tenente Donato Palmieri, i militari dell’Arma dei Carabinieri agli ordini del maggiore Giuseppe De Lisa, il personale dei NAS di Napoli, il Nucleo NIL (Carabinieri specializzati in materia di ispettorato del lavoro), il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e la Mandataria SIAE di Castellammare di Stabia.

"L’operazione testimonia l’efficacia del lavoro sinergico tra tutte le forze dell'ordine impegnate sul territorio, con l’obiettivo di garantire legalità, sicurezza e tutela dei cittadini e degli operatori che rispettano le regole" - ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.

Una vera e propria task force interforze durante la quale, ciascuno per le proprie competenze, ha eseguito controlli amministrativi, sanitari, in materia di sicurezza, lavoro e diritti d’autore, dando concreta attuazione alle direttive ministeriali e della Prefettura di Napoli in materia di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Nel corso delle verifiche è stato accertato che il locale operava senza licenza per la somministrazione al pubblico e senza le autorizzazioni previste per l’intrattenimento con DJ set. Il bilancio ha portato a sanzioni amministrative per circa 8mila euro elevate dalla Polizia Municipale, prescrizioni igienico-sanitarie da parte dei NAS, sanzioni in materia di lavoro da parte del NIL e contestazioni relative agli obblighi SIAE. Il titolare è stato diffidato a non proseguire l’attività in assenza dei titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente. I controlli proseguiranno in maniera capillare su tutto il territorio cittadino.