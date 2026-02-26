A cura della Redazione

Questa mattina, nella cornice della Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia, è stata presentata la prima edizione del Napoli Boat Show, salone nautico in programma dal 18 al 22 marzo 2026 al Marina di Stabia. Alla conferenza erano presenti il Sindaco Luigi Vicinanza, il promotore Fabio Piantedosi, l’Arch. Giuseppe Gargiulo, Consigliere Delegato della Città Metropolitana di Napoli in rappresentanza del Sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi, il Comandante della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia Andrea Pellegrino e l’AD del Marina di Stabia Salvatore La Mura.

Il salone adotta un format “ready-to-sea”: le imbarcazioni sono ormeggiate in acqua e disponibili per prove in mare su prenotazione, con il Golfo di Napoli, Capri e Ischia come scenario. Tra i brand confermati figurano Riva, Saxdor, Pirelli, Prestige, Rizzardi, Jeanneau, Azimut e oltre venti altri espositori.

La sede è il Marina di Stabia, progettato dallo studio Massimiliano Fuksas: una delle strutture nautiche più imponenti d'Europa, affacciata su un golfo che ha Capri e Ischia sull'orizzonte, la Costiera Amalfitana a est e il Vesuvio alle spalle. A pochi chilometri si trovano Pompei, Ercolano e Sorrento; l'aeroporto internazionale di Napoli è facilmente raggiungibile, a vantaggio di espositori e visitatori da fuori regione.