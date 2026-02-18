A cura della Redazione

Un imprenditore stabiese denunciato per abbandono dei rifiuti e un dipendente di una società di trasporto e smaltimento rifiuti sanzionato per violazione del testo unico sull'ambiente. Continuano su tutto il territorio di Castellammare di Stabia i controlli da parte del nucleo di polizia ambientale della Municipale agli ordini del Comandante Colonnello Francesco Del Gaudio e coordinata dal maggiore Vincenzo Bisogni.

L’attività di indagine ha consentito di individuare in via cupa San Marco un abbandono indiscriminato di rifiuti speciali che è stato contestato ad un noto imprenditore stabiese, deferito all’autorità giudiziaria.

Inoltre un dipendente di una società di trasporto e smaltimento rifiuti è stato sorpreso nella centralissima via Roma mentre trasportava servizi igienici dismessi senza avere con sé il formulario per lo smaltimento compilato correttamente, e pertanto è stato sanzionato amministrativamente per circa 500 euro, secondo quanto previsto dal testo unico sull’ambiente. La società coinvolta dovrà documentare alla Polizia Municipale stabiese nei prossimi giorni il corretto smaltimento dei rifiuti.

Segnaletica stradale. Sicurezza stradale a Castellammare di Stabia, ultimati i lavori di adeguamento della segnaletica in Via Panoramica, nei pressi del Castello.

Dopo una serie di sopralluoghi effettuati congiuntamente dalla Polizia Municipale e dall’Ufficio Tecnico comunale nella giornata di martedì 17 febbraio si è provveduto ad installare bande sonore e introdotto il limite di velocità a 30 chilometri orari.

Si tratta di provvedimenti pensati per rallentare il traffico e richiamare l’attenzione degli automobilisti in un’area particolarmente delicata dal punto di vista della viabilità.

Nelle prossime settimane saranno realizzati cinque attraversamenti pedonali rialzati lungo gran parte dell’arteria, così come avvenuto già in altre arterie cittadine, con l’obiettivo di rendere via Panoramica più sicura per pedoni e automobilisti.

Encomio. Il Sindaco Luigi Vicinanza ha conferito un encomio al Maresciallo Nicola Coraggio e all’Assistente Ivana Cimmino, entrambi in servizio presso la Polizia Municipale, per il senso del dovere e l’alto spirito civico dimostrati lo scorso 22 dicembre. I due agenti, sebbene liberi dal servizio, sono intervenuti in via Napoli bloccando e identificando un uomo che, a bordo di un motocarro Piaggio Porter, stava trasportando oltre due metri cubi di rifiuti speciali con l’intento di abbandonarli illecitamente.