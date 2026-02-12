A cura della Redazione

Cinque milioni di euro per ridisegnare il futuro dello stadio “Romeo Menti”. La Giunta guidata dal sindaco Luigi Vicinanza ha approvato il progetto di adeguamento e riqualificazione dell’impianto cittadino, finanziato con le risorse del PR Campania FESR 2021–2027, aprendo ufficialmente la strada a un intervento ambizioso che punta a rendere lo stadio più moderno, sicuro e accessibile.

«Il “Romeo Menti” non è soltanto lo stadio e la casa della Juve Stabia, ma un luogo di identità, passione e aggregazione. Vogliamo uno stadio sempre più sicuro, moderno e pienamente accessibile, ma anche ospitale, capace di accogliere famiglie, bambini e tifosi in un clima di serenità e nel pieno rispetto della legalità. Il nostro obiettivo è promuovere il tifo sano e restituire al “Menti” il ruolo di spazio di condivisione, vissuto da tutti», hanno dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza e il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Giuseppe Di Capua.

Il programma degli interventi è ampio e articolato. Tra le opere principali spicca la sostituzione del tappeto di gioco con un nuovo manto in erba sintetica di ultima generazione, indispensabile anche per confermare la certificazione FIFA necessaria a ospitare gare professionistiche. Prevista inoltre la sostituzione delle recinzioni metalliche con moderne balaustre in vetro, per migliorare visibilità ed estetica, l’interramento delle panchine a bordo campo e l’installazione di un impianto elevatore con sistemi di accesso dedicati, finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il progetto comprende anche la realizzazione di nuovi Sky Box nell’ultimo anello della tribuna centrale, la ristrutturazione dei locali lavanderia e palestra e il rifacimento degli impianti idrici dei servizi igienici. Sul fronte della sicurezza, è previsto l’adeguamento antincendio con nuove compartimentazioni interne. In programma anche l’implementazione di un sistema audio integrato con l’impianto di illuminazione attraverso tecnologia BMS e la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione per le aree hospitality.

Non mancano, infine, interventi strutturali mirati, come l’impermeabilizzazione della copertura della tribuna e dei giunti strutturali, per garantire maggiore durabilità e funzionalità all’intero impianto.

Con questo intervento, l’amministrazione comunale punta a rilanciare il “Menti” come punto di riferimento sportivo e sociale della città, investendo su qualità, sicurezza e inclusione.