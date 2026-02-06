A cura della Redazione

SPI CGIL e CGIL organizzano un’iniziativa pubblica dedicata alla situazione in Palestina, un momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza, alle associazioni e alle Istituzioni del territorio.

L' incontro si terrà lunedì 9 febbraio alle ore 17.30 a Castellammare di Stabia, presso lo Spazio Solidale, in via del Carmine, 26. Sarà presente Arturo Scotto, deputato del Partito democratico.

L' iniziativa nasce dall' esigenza di promuovere informazione, consapevolezza e partecipazione su un tema di grande rilevanza internazionale e umanitaria, ribadendo l'impegno per la pace, il rispetto del diritto internazionale e la tutela dei diritti umani.