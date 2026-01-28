Il Comune è stato assistito nel giudizio dagli avvocati Maria Antonella Verde e Giuseppina Moccia, che hanno ottenuto una pronuncia netta a favore dell’Amministrazione comunale.

Impatto positivo sui conti dell’Ente

La decisione giudiziaria rappresenta un risultato di particolare rilievo, non solo per l’esito del giudizio di primo grado, ma soprattutto per le importanti ricadute finanziarie. Grazie alla sentenza, il Comune potrà infatti liberare oltre 8 milioni di euro precedentemente accantonati nel fondo rischi contenzioso.

Risorse che ora tornano disponibili, contribuendo a rafforzare gli equilibri di bilancio dell’Ente e ad ampliare i margini di manovra per la programmazione economica e finanziaria futura.

Un risultato che segna un passaggio significativo nella gestione dei rapporti legati al servizio idrico e che rappresenta un importante sollievo per le casse comunali di Castellammare di Stabia.