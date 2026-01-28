Si chiude con un esito pienamente favorevole al Comune di Castellammare di Stabia il contenzioso giudiziario promosso da ASAM, società che si occupava della gestione delle risorse idriche sul territorio stabiese. Il Tribunale ha respinto integralmente la pretesa creditoria, accogliendo tutte le eccezioni sollevate dall’Ente di Palazzo Farnese, sia sotto il profilo procedurale che nel merito.
Castellammare di Stabia vince il contenzioso con ASAM: liberati oltre 8 milioni di euro
Il Tribunale di Torre Annunziata accoglie tutte le eccezioni del Comune
