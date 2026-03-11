A cura della Redazione

Continua l’attività di controllo del territorio disposta dal Comune di Castellammare di Stabia. Una task force della Polizia Municipale, guidata dal comandante Francesco Del Gaudio, e coordinata dal tenente Maria Vanacore, è stata impegnata nella serata di ieri in un’intensa operazione di controllo delle principali strade cittadine. Massimo rigore contro le distrazioni alla guida: sono state due le sanzioni comminate per uso del cellulare, con relativa sospensione della patente, e altre due quelle per il mancato uso delle cinture di sicurezza.

Intercettato, inoltre, un veicolo privo di copertura assicurativa, con contestuale sequestro amministrativo del mezzo. Nove invece le sanzioni per omessa revisione e tre i verbali per mancanza momentanea dei documenti di circolazione.

Sul fronte del decoro e della viabilità urbana, gli agenti hanno elevato 35 verbali per divieto di sosta. L’operazione non si è limitata al codice stradale. Nella mattinata di ieri gli uomini della Municipale sono intervenuti sull'arenile comunale, dove hanno sanzionato un cittadino stabiese di 50 anni sorpreso a condurre un cavallo sulla spiaggia, in aperta violazione dei regolamenti comunali vigenti. L'Amministrazione Comunale ribadisce che i controlli proseguiranno con cadenza regolare nelle prossime settimane con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza stradale e contrastare ogni forma di illegalità diffusa per restituire piena vivibilità agli spazi pubblici della città.