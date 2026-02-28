Utilizzavano un piazzale del complesso delle Nuove Terme di Castellammare di Stabia per smaltire illecitamente rifiuti speciali e materiali di risulta provenienti dalla loro attività edile. Per questo motivo, due imprenditori stabiesi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria dagli agenti della Polizia Municipale.
L’attività investigativa, condotta dal Nucleo di Polizia Ambientale agli ordini del comandante colonnello Francesco Del Gaudio e coordinata dal maggiore Vincenzo Bisogni, ha permesso di accertare che i due imprenditori utilizzavano il piazzale antistante la sala congressi dell’ex parco idropinico per sversare, in violazione delle normative vigenti, rifiuti speciali derivanti dalla loro attività.
I due dovranno rispondere dei reati di inquinamento ambientale e gestione illecita di rifiuti.