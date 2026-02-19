A cura della Redazione

Sarà una serata di intensa spiritualità quella in programma domenica 22 febbraio alle ore 20.00 presso la Parrocchia Gesù Redentore di Sant’Antonio Abate.

L’Ensemble vocale Cantabo Nocte guiderà i presenti in un “Concerto-Preghiera” che unirà la forza della musica sacra alla profondità delle meditazione tenute da don Salvatore, offrendo un percorso capace di preparare il cuore al tempo forte della Passione del Signore.

L’iniziativa si presenta come un itinerario articolato in più momenti contemplativi, dalla durata di circa un'ora, nei quali il canto diventa strumento di annuncio e di interiorizzazione del mistero cristiano. La proposta musicale attraversa la tradizione della Chiesa, dal canto gregoriano alle composizioni polifoniche e agli inni della pietà popolare, intrecciando testi liturgici e meditazioni che richiamano il Triduo Pasquale, la Croce e la figura di Maria ai piedi del Calvario.

Particolare rilievo sarà dato ai grandi inni della tradizione latina, come l’“Attende Domine” e il “Pange lingua”, accanto a pagine di autori che hanno segnato la storia della musica sacra. I brani accompagneranno la riflessione sui momenti centrali della Settimana Santa: l’istituzione dell’Eucaristia, l’adorazione della Croce, la contemplazione del Cuore di Cristo trafitto e la presenza di Maria, Madre dolorosa e Madre della Chiesa.

La serata non si configura come un semplice concerto, ma come un’esperienza spirituale che invita al silenzio, all’ascolto e alla partecipazione interiore. La musica, in questa prospettiva, diventa voce della pietà popolare e strumento privilegiato per mantenere viva la memoria cristiana, parlando al cuore anche di chi si sente distante.

L’appuntamento del 22 febbraio si propone dunque come un’occasione preziosa per lasciarsi guidare dalla bellezza del canto verso una più profonda contemplazione del mistero pasquale, in un clima di raccoglimento e di comunione ecclesiale.