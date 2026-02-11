A cura della Redazione

Riprenderanno mercoledì 18 febbraio le attività scolastiche presso la Scuola dell'Infanzia Carducci di Castellammare di Stabia.

La sospensione delle attività si è resa necessaria a seguito dell'avvistamento di un roditore nei locali dell'istituto.

Le attività di derattizzazione sono iniziate nella giornata di mercoledì 11 febbraio. L’intervento, condotto secondo i protocolli di sicurezza e igiene vigenti, proseguirà venerdì 13 e sarà completato lunedì 16 febbraio. La riapertura della scuola è prevista mercoledì 18 febbraio, tenendo conto della sospensione delle attività per le festività di Carnevale.