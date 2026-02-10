A cura della Redazione

Castellammare di Stabia si prepara a celebrare San Valentino e il Carnevale con un fine settimana ricco di appuntamenti tra il Centro Antico e la Villa Comunale. Da venerdì 13 a domenica 15 febbraio 2026 la città ospiterà eventi dedicati a bambini, famiglie e visitatori, con attività educative, momenti di animazione e iniziative legate alle tradizioni locali.

Le iniziative si apriranno venerdì 13 febbraio con il “Carnevale della Città dei Bambini”, appuntamento inserito nelle attività del protocollo della Città delle Bambine e dei Bambini. Dalle 9.30 alle 13 la Villa Comunale diventerà uno spazio di gioco, creatività e racconto della città grazie alla partecipazione degli alunni delle scuole cittadine, impegnati in sei percorsi didattici tematici: dalla “Città che Parla”, dedicata alle storie popolari, alla “Città del Mare”, fino alla “Città che Suona”, “La Città che Nutre”, “La Città della Storia” e “La Città dell’Acqua e della Natura”, con attività legate a cultura, ambiente, musica, tradizioni e patrimonio locale.

Sabato 14 febbraio, giornata di San Valentino, dalle 10 alle 14 il Centro Antico ospiterà la manifestazione “Un Amore di Centro Storico”, con momenti di musica, iniziative dedicate alla convivialità e percorsi tra luoghi simbolo del quartiere, organizzati con la partecipazione delle parrocchie e delle confraternite cittadine. In Villa Comunale, inoltre, sarà allestita un’installazione floreale a forma di cuore, pensata come scenografia per fotografie e momenti dedicati agli innamorati.

Il programma si concluderà domenica 15 febbraio, dalle 9 alle 13, con il Mercato della Terra Slow Food in Villa Comunale, che proporrà stand di produttori locali e laboratori dedicati ai prodotti del territorio, offrendo un’ulteriore occasione di incontro tra tradizione gastronomica e valorizzazione delle eccellenze locali.